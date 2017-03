Las mentiras de la memoria

1. Un falso recuerdo me llevó a la cárcel

Las reconstrucciones mentales del pasado no son fiables: siete de cada diez condenas a inocentes se producen por errores de víctimas y testigos al identificar a un supuesto culpable.

Por Mónica Ceberio Belaza

La vida de Juan Francisco cambió en cinco minutos. Los que transcurrieron desde que entró tranquilo en el cuartel de la Guardia Civil en el que lo habían citado sin decirle para qué hasta que le contaron que era sospechoso de haber cometido una violación cinco años atrás. De allí, sin darle mucha más información, le llevaron a la prisión madrileña de Soto del Real. Su esposa había dado a luz tres días antes y estaba aún en el hospital con el niño recién nacido, recuperándose de una cesárea. Él no volvió a ver a su hijo hasta 40 días después y tardó dos años y medio en demostrar su inocencia. Una mujer que le había visto en un supermercado decía estar totalmente convencida de que había sido él quien la había violado, pegado, amenazado y robado una madrugada de noviembre en una zona de mala muerte de Collado Villalba, un pueblo del noroeste de Madrid.

“No pude dejar de llorar durante los 40 días que pasé en la cárcel”, recuerda ahora, años después. “Perdí 13 kilos. No entendía nada. Todo era como una película de terror. ‘Tomadme cualquier muestra de ADN, lo que queráis’, les decía. Pero los investigadores no tenían restos biológicos de la agresión ni huellas dactilares. Me puse totalmente a su disposición, pero al mismo tiempo sentí una impotencia increíble. En el juzgado casi no me dejaron hablar ni explicarme. Además, ¿cómo demuestras que una madrugada de hace cinco años estabas en tu casa durmiendo con tu mujer en vez de en la calle violando a una chica? ¿Cómo demuestras que la víctima, a quien no conoces, se está equivocando? Es para volverse loco”.

La larga conversación en la que relata su caso es telefónica. Juan Francisco, que no se llama así y pide que se mantenga su identidad oculta, tiene el episodio guardado bajo llave y no quiere una entrevista presencial. Después de saber a través de su abogado que una periodista quería hablar con él, no ha podido dormir bien. Dice que prefiere no recordar, que fue una pesadilla inimaginable. Lo detuvieron en 2010 y logró que la Audiencia Provincial de Madrid lo absolviera el 9 de septiembre de 2013. Al final, accede a contar lo ocurrido porque cree que algo así puede sucederle a cualquiera. Le pasó a él, un empresario de clase media alta con esposa, un hijo recién nacido, una familia bien avenida y pudiente y una vida totalmente ajena a los juzgados y a la marginalidad. Tenía entonces 37 años.

“¿cómo demuestras que una noche de cinco años atrás estabas durmiendo en casa y no violando a una desconocida ? es para volverse loco”

¿Qué mecanismos operan en la mente de una persona que identifica con total seguridad a un inocente como culpable? Muchas veces pensamos que la memoria es una grabadora que va almacenando recuerdos que se alojan en el cerebro y que permanecen allí intactos incluso si no podemos acceder a ellos. De acuerdo con esta teoría, si logramos abrir esa ventana, la imagen aflora clara y exacta. Pero la psicología experimental y la práctica forense muestran otra realidad: que la memoria es dúctil, frágil y poco fiable; que puede añadir recuerdos de cosas que nunca sucedieron, modificar otros y, a través de las técnicas adecuadas, ser manipulada por terceros. En definitiva, que la mente mezcla muy fácilmente realidad y ficción a la hora de construir nuestro pasado.

Es lo que enseña a sus alumnos Margarita Diges Junco, catedrática de Psicología de la Memoria de la Universidad Autónoma de Madrid y autora, entre otros, de Testigos, sospechosos y recuerdos falsos (Trotta, 2016). En su seminario sobre periciales forenses analiza tanto los fallos de la memoria como la sugestión que puede crear de la nada un recuerdo falso o provocar que alguien confiese un delito que jamás cometió. Uno de los objetivos de la asignatura es aprender a valorar la fiabilidad de las pruebas de reconocimiento visual.

La ONG estadounidense Innocence Project, que ha logrado la excarcelación de 349 presos desde 1992 gracias a pruebas de ADN –algunos de ellos en el corredor de la muerte a la espera de ser ejecutados–, asegura que, según sus estudios estadísticos, el 71% de las condenas a inocentes tiene su origen en identificaciones erróneas llevadas a cabo por víctimas y testigos. En España, los experimentos psicológicos de Diges también dan cuenta del inmenso margen de error que tiene esta prueba. En uno de ellos, en el que participaron 300 personas, solo el 28% identificó correctamente a un hombre presente en una rueda de reconocimiento a quien todos habían visto previamente (es decir, el 72% falló). Y cuando el sospechoso no estaba, la mitad de la gente señaló a un inocente como culpable.

Aparte de los estudios, la práctica judicial es contundente. Muchas veces, víctimas que han identificado con total seguridad a alguien como su agresor cambian de idea cuando aparece un segundo individuo contra el que hay más indicios, al que vuelven a reconocer “sin ningún género de dudas”. Es la prueba de la falta de relación entre la seguridad del testigo y la exactitud de su recuerdo. Aunque en España no existe una organización como Innocence Project, durante los últimos 10 años los medios de comunicación han publicado una veintena de casos sangrantes. Como los del gaditano Rafael Ricardi y el holandés Romano van der Dussen, presos durante 13 y 12 años, respectivamente, por violaciones que no habían cometido.

La mujer que identificó a Juan Francisco como su violador trabajaba como vigilante de seguridad en un supermercado al que él acudía a menudo a hacer la compra. Habían pasado casi cinco años desde la agresión sexual cuando le vio en uno de los pasillos cogiendo un zumo y fiambre de pavo. Le siguió hasta el aparcamiento, anotó la matrícula del coche y llamó a la Guardia Civil. A partir de ahí, le señaló con total certeza como culpable en una fotografía, en una rueda de reconocimiento posterior y en el acto del juicio.

Él sigue aún desconcertado. “La primera descripción de la mujer hablaba de un hombre de tez clara, con ojos claros y con pelo corto claro, como rapado”, recuerda. “Mira, te mando mi DNI de entonces por WhatsApp para que veas cómo soy”. La foto muestra a un hombre con perilla, calvo, moreno, con pelo negro y ojos oscuros. La profesora Diges y su compañera Nieves Pérez-Mata estudiaron el caso y elaboraron un peritaje para la defensa en el que incidían en estas discrepancias y argumentaban que las circunstancias del delito (noche cerrada, poca luz y mucho estrés) complican que la víctima pueda tener una buena percepción de los rasgos físicos de su agresor. Defendieron además que el largo tiempo transcurrido entre el delito y la identificación, casi cinco años, era “una amenaza a la fiabilidad de la memoria de tal magnitud que difícilmente superaría el nivel de aciertos por azar”.

El abogado de Juan Francisco, Eduardo Sánchez-Cervera, recuerda a la perfección el caso. Fue su segundo letrado. El primero logró que le revocaran la prisión provisional tras 40 días entre rejas gracias a las dudas sobre la identificación. Dejó el caso por motivos personales, pero fue un apoyo importante durante todo el proceso. Porque el calvario fue largo. El fiscal y la acusación particular pedían para él 10 años y medio de cárcel.

“La única prueba posible de que a la hora de la agresión sexual estaba en su casa durmiendo era la declaración de su exmujer, con la que vivía cuando se cometió el delito”, explica Sánchez-Cervera en una cafetería junto a su despacho, en el madrileño barrio de Salamanca. “Así que buscamos todo lo que pudiera corroborar su inocencia. Probamos que no había ninguna llamada a esa hora desde su teléfono (la chica había declarado que el agresor parecía estar hablando por el móvil cuando se cruzó con él). Presentamos un correo electrónico de trabajo que envió con total normalidad tres horas después de la violación. Recopilamos decenas de fotos que mostraban que en esa época llevaba perilla (el violador no la tenía). Encargamos peritajes psicológicos sobre su personalidad. Y hablamos con todos sus amigos, su entorno profesional y su familia. Nadie dudó de él. Ni siquiera su exesposa, con la que no tenía apenas relación cuando fue arrestado”.

la ley de enjuiciamiento criminal debería prohibir las condenas basadas solo en la identificación de un testigo, defiende el juez lópez ortega

“Otra cosa que a mí me llamaba la atención es que la violación se produjo en un sitio desapacible y aparentemente peligroso, a la entrada de un paso subterráneo de la autopista A-6”, argumenta el abogado. “Juan Francisco es una persona muy normal. Nos parecía inverosímil que estuviera merodeando por esa zona a las seis de la mañana. Dentro de la dificultad que tiene probar un hecho negativo, que alguien no ha delinquido, presentamos abundante prueba indirecta y logramos la absolución”. La sentencia se basó en las “serias dudas de fiabilidad” de los reconocimientos llevados a cabo a lo largo del procedimiento.

¿Por qué estaba tan convencida la víctima, de cuya sinceridad no dudaron los magistrados? Su agresor tenía una mancha debajo de un ojo, según declaró. Juan Francisco tiene una marca en la cara, ladeada, en la mejilla, que pudo activar la formación de un recuerdo falso. Además, él iba a menudo a hacer la compra al supermercado en el que ella trabajaba –algo que acreditó su abogado con las facturas–, lo que puede explicar que su rostro le resultara familiar.

A veces es alguna similitud física entre el delincuente y la persona lo que provoca el fallo en la memoria. Otras veces el error procede de una sugestión. Los investigadores inducen al testigo voluntaria o involuntariamente a través de un reconocimiento fotográfico o una rueda no realizados correctamente.

Juan José López Ortega es magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y uno de los jueces que más atención han prestado a la psicología del testimonio. Conoció los estudios de esta disciplina en los noventa y los casos que ha llevado le han confirmado que la identificación es una prueba, como él dice, “intrínsecamente muy poco fiable”. “Tiene porcentajes de error muy altos”, afirma contundente en una entrevista celebrada en la Universidad Carlos III de Madrid, donde da clase. “Como juez es muy difícil sustraerte a la potencia que tiene una víctima reconociendo a un sospechoso y que te dice que está totalmente segura”, admite. “Pero hay que hacerlo. Puede estar confundida. No se debería fundamentar una condena en esta prueba si no hay otro elemento que corrobore la culpabilidad”.

La solución, según el magistrado, no es tan complicada. Argumenta que, en un mundo en el que estamos controlados a través de todo tipo de dispositivos (teléfonos móviles, cámaras de videovigilancia, redes sociales, tarjetas de crédito) y del rastro de ADN que dejamos, una buena investigación debería reforzar o descartar la validez del reconocimiento de un testigo. “Hay que exigir que se inviertan más esfuerzos y recursos en averiguar la verdad”, opina. “Cuando existe una identificación, se debe seguir trabajando para buscar huellas, ADN, matrícu­las, todo. Sin tomar atajos. Porque, cuando se analiza minuciosamente una condena errónea, casi siempre se comprueba que ha habido fallos en la investigación”.

Algunos casos son demoledores, como este que recoge un auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 9 de febrero de 2005. Un hombre había atracado un supermercado madrileño a punta de navaja. Después se dio a la fuga y se subió a un autobús de la EMT. Tras forcejear con el conductor, saltó por la ventanilla del vehículo, echó a correr, superó una valla, entró en el hospital Gregorio Marañón y, tras salir de nuevo por la calle del Doctor Esquerdo, se metió en un coche y obligó a su dueño a llevarle al barrio de Moratalaz. Las descripciones del delincuente que hicieron los seis testigos que se encontraron con él no coincidían entre sí –algunos le habían visto escasos segundos–. A pesar de ello, todos señalaron con certeza a una misma persona en los álbumes de sospechosos de la policía.

El hombre llegó a ingresar en prisión, donde probablemente habría permanecido hasta el día del juicio de no ser porque su hermana presentó varios informes médicos del hospital de la Princesa acreditando que padecía artrosis vascular y diversas afecciones de cadera y rodillas que le obligaban a ir con muletas y, desde luego, imposibilitaban que fuera el autor de unos delitos cometidos con la destreza de un atleta. Pero si no hubiera estado enfermo, le habría resultado muy complicado defender su inocencia frente a seis testigos seguros de su culpabilidad.

¿Se pueden evitar las penas de prisión injustas debidas a fallos de la memoria? El anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que preparó en 2011 el Ministerio de Justicia abordaba esta cuestión por primera vez

El magistrado del Tribunal Supremo Perfecto Andrés Ibáñez opina que en esta materia se han acumulado dos carencias: “Una, la falta de información entre los jueces sobre cómo opera la memoria. Otra, una mala cultura de la jurisdicción fundada en un sentido psicologista y autocrático de la libre convicción del juez, que, supuestamente, podría decidir una condena basándose en las impresiones obtenidas de la lectura del lenguaje verbal y gestual del imputado y de los testigos. Ambas cosas han sido seguramente la fuente de muchos errores. Algo está cambiando, pero no todo lo que sería necesario ni al ritmo preciso”.

¿Se pueden evitar las penas de prisión injustas debidas a fallos de la memoria? El anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que preparó en 2011 el Ministerio de Justicia encabezado por el socialista Francisco Caamaño –que no llegó a ser aprobado por el Parlamento debido al cambio de Gobierno de finales de ese año– abordaba esta cuestión por primera vez. En su elaboración participó el juez López Ortega. La norma prohibía que la identificación visual del acusado sustentara una condena a no ser que fuera corroborada por otros elementos de prueba. “Con el altísimo margen de error que tienen los reconocimientos, creo que es la única solución”, defiende el magistrado, que confía en que el nuevo código procesal penal, que previsiblemente se aprobará a lo largo de esta legislatura, incluya una regulación sobre este asunto.

Su anteproyecto incluía también nuevos requisitos sobre cómo debe llevarse a cabo una rueda de reconocimiento para ser fiable (como que el funcionario que la dirija no conozca la identidad del sospechoso, para que no pueda sugestionar al testigo) y obligaba a que la composición fotográfica policial que se muestra a las víctimas incluya un mínimo de 40 imágenes de personas de similares características. “La primera identificación es muy importante”, indica la psicóloga Diges. “Si el testigo ha sido conducido por vías inadecuadas a señalar a alguien en un álbum, en la rueda en vivo seleccionará ese mismo rostro. Es importante recalcar que las víctimas no tienen culpa de nada. No son responsables de si su memoria es buena o mala y mucho menos de equivocarse si han sido sugestionadas. El problema está en cómo se investiga y en el valor que se concede a esa prueba”.

Juan Carlos Mata sufrió también los efectos de la fragilidad de la memoria. Fue acusado de una serie de robos con violencia e intimidación que se produjeron a finales de 2012 en Moratalaz, en Madrid. El delincuente tenía “aspecto de toxicómano”, según declararon los testigos. Mata es un chico enfermo, con la cara chupada, con antecedentes, en cuyo cuerpo se aprecian notablemente los efectos de las drogas. Una de sus ruedas de identificación fue exactamente lo que nunca debe hacerse: aparece rodeado de cuatro personas fornidas que nada tienen que ver con él. Era el único que encajaba con la descripción.

Antes de los reconocimientos presenciales, a algunos testigos se les exhibieron álbumes de sospechosos y a otros una composición fotográfica en la que aparecía Mata con otras tres personas que no se parecían a él. Todos los testigos lo señalaron. Estuvo acusado en nueve procedimientos penales y un juzgado que investigaba dos de los delitos decretó prisión provisional. Pasó nueve meses en la cárcel. “Fue durísimo”, recuerda. “Porque estaba enfermo y porque psicológicamente es muy difícil encajar que estás encerrado por algo que no has hecho”. En todos los casos logró demostrar su inocencia –algunos ni siquiera llegaron a juicio– gracias a coartadas irrebatibles apoyadas por el centro de la Cruz Roja en el que vivía en ese momento. Si no las hubiera tenido, quizá su suerte habría sido bien distinta. Como la de tantos otros inocentes.

2. Elizabeth Loftus: “Tus recuerdos son como Wikipedia, se pueden modificar”

Ha hecho del escepticismo su actitud profesional. Los experimentos que ha llevado a cabo desde la década de los setenta para demostrar que se puede distorsionar la memoria han revolucionado la psicología forense.

Por Pablo Ximénez de Sandoval

Elizabeth Loftus. Kyle Monk

Pocos testimonios puede haber tan impactantes como el de una persona que recuerda abusos sexuales sufridos en su infancia. Uno tiende a ponerse inmediatamente de parte de la víctima. Por eso pocas posiciones científicas puede haber más arriesgadas que decir: no me lo creo. Y ponerse a investigar.

Elizabeth Loftus (Los Ángeles, California, 1944) lleva cuatro décadas estudiando la fiabilidad de los recuerdos. En sus experimentos ha demostrado que se puede convencer a la gente, por ejemplo, de que una vez se perdieron en un centro comercial y lo pasaron muy mal. O de que vieron una señal de tráfico que nunca estuvo allí. En los años noventa surgió un nuevo desafío cuando comenzó a utilizarse ampliamente en terapia el concepto freudiano de los recuerdos reprimidos. De pronto empezaron a surgir casos en los que personas adultas descubrían que habían sufrido abusos sexuales de niños. Los recordaban con sorprendente detalle a pesar de no haber sido conscientes de ellos hasta ese momento. Loftus, una especie de escéptica oficial dentro de la psicología forense, ­advirtió contra estas prácticas. Con esa capacidad que tienen los norteamericanos para crear eslóganes, a aquello se le llamó las guerras de la memoria (the memory wars).

De ellas emergió Elizabeth Loftus como una de las voces más respetadas en su campo. Trabaja en un ­sencillo despacho del departamento de Ecología Social de la Universidad de California en Irvine, al sur de Los Ángeles. Conduce un Mercedes de 1985 y en su oficina te reciben unas fotocopias de retratos de Mick Jagger. Se mudó aquí después de que la Universidad de Washington en Seattle se negara a publicar su trabajo más famoso: ¿Quién abusó de Jane Doe? En él, ella y un colega destruían metódicamente, pieza a pieza, un famoso trabajo sobre uno de esos casos en los que, a través de terapia, una mujer había recordado abusos sexuales a los que le había sometido su madre en la bañera cuando era niña. “Si he aprendido algo es que solo porque alguien recuerde algo con mucho detalle y te lo cuente con emoción no significa que pasara de verdad”, defiende. El artículo, publicado en 2002, es una lectura policiaca fascinante, pero tan arriesgada en su momento que le costó su puesto en Seattle.

“A través del pasado se puede condicionar el futuro. si te hacen creer que de pequeño te pusiste malo tomando algo, no lo querrás”

Después de más de cuatro décadas jugando con recuerdos en un laboratorio, Loftus resume su trabajo en una idea: “Tu memoria se parece a un artículo de Wikipedia. Tú la puedes modificar, y los demás también”.

¿Cómo define su campo de estudio? Soy psicóloga. Me dedico a la psicología cognitiva y estudio la memoria humana. Me he especializado en el campo de los falsos recuerdos.

Si le preguntan en una fiesta, ¿eso es lo que dice? Digo que estudio la memoria, pero entonces enseguida me quieren hablar de un familiar que ha tenido alzhéimer, y les explico que no, que no es eso. Yo estudio a personas que recuerdan cosas que no han sucedido, no a los que no pueden recordar.

Empecemos por casos como el de Jane Doe. ¿Hay elementos que hacen sospechar siempre? Sí. Cuando el recuerdo va de cero a cien. Por ejemplo, cuando la ­persona empieza la terapia con un problema, como un desorden alimentario, pero no habla para nada de abusos sexuales en la infancia. El terapeuta comienza entonces una serie de sesiones en las que trata de encontrar señales de abusos, bajo la presunción de que quizá estos ­desórdenes estén provocados por algo que el paciente ha olvidado, y en ese momento afloran años de brutalidades supuestamente enterradas en el subconsciente. Eso me hace sospechar.

¿Entonces no existen los recuerdos reprimidos? Lo que se asegura en estos casos es demasiado extremo. Cuando alguien de 18 o 19 años de repente rememora que durante 11 sufrió abusos y fue forzado a tener relaciones con el perro…, ¿con una pequeña droga de pronto accede a esta información? Si alguien dice que no había pensado en ello durante años y otra persona se lo recordó a partir de una experiencia similar, es algo que puede ocurrir. Pero no llamaría a eso represión.

¿Cómo se implanta un recuerdo falso? Al salir de la universidad hice muchos experimentos sobre cómo se puede alterar la memoria. Dar a la gente detalles erróneos puede alterar lo que recuerda de eventos pasados. Ese fenómeno se conoce como efecto desinformación. Hacíamos creer a las personas, por ejemplo, que se habían perdido en un centro comercial y que habían estado asustados, llorando, hasta que se reunían con su familia. Hicimos una serie de estudios por todo el mundo. Vimos que se podían implantar recuerdos que serían traumáticos si hubieran sucedido de verdad, como haber sido atacado por un animal o sufrido un accidente.

Fotomontaje de la revista Slate en el que aparece el expresidente de EE UU Barack Obama dando la mano al expresidente iraní Mahmud Ahmadineyad, algo que jamás ocurrió.

¿Vislumbra un futuro en el que estos conocimientos se puedan usar en la práctica clínica? Creo que es posible. Hemos demostrado que se pueden implantar falsos recuerdos que condicionan el comportamiento posterior. Si te hacen creer que te pusiste malo de pequeño comiendo una determinada cosa, ya no querrás tomarla. Lo veo como una potencial técnica de dieta. También puedo hacerte creer que enfermaste bebiendo vodka para que estés menos interesado en ese alcohol. ¿Sería posible cultivar esta tecnología e implantar recuerdos falsos que ayuden a vivir una vida más feliz y sana? La idea asusta. Alguien podría utilizarla mal.

¿Y borrar recuerdos, como en la película Olvídate de mí [Michel Gondry, 2004]? Hay pruebas clínicas con una droga que te hace olvidar y que se puede usar para quitar un trauma, por ejemplo. Si te ha ocurrido algo horrible, puedes tomarla y alterar tu memoria. Parece que ha funcionado con cierto éxito. Pero hicimos un estudio en el que preguntábamos a la gente sobre algo traumático, como un asalto por la calle, y si estarían dispuestos a tomar una droga que les ofreciera un médico para borrarlo de la memoria. Para mi sorpresa, el 80% dijo que no. Pensamos que quizá querían mantener el recuerdo fresco para testificar en un juicio o perseguir al malo. Entonces cambiamos el escenario. Ya no había malo. La hipótesis era una misión de paz en Afganistán en la que explotaba una mina y veían a un amigo saltar en pedazos. Les llevaban en estado de shock al hospital y un doctor les ofrecía este producto para mitigar sus recuerdos. Pues bien, el 80% dijo que no lo quería. Hicimos otro experimento en el que explicábamos lo grave que es el estrés postraumático, una dolencia muy debilitadora, y aun así no querían la droga que podía ayudarles a reducir las posibilidades de desarrollar este mal. Incluso cuando se trata de recuerdos muy duros y dolorosos, las personas no desean deshacerse de ellos; no quieren que nadie se los toque.

¿Podemos alterar nuestra memoria nosotros mismos? Sí. Hemos demostrado que la gente recuerda sus notas mejores de lo que eran, creen que votaron en elecciones en las que no participaron, que dieron más a la caridad de lo que en realidad donaron o que sus hijos caminaban y hablaban antes de cuando lo hicieron. No hay una sugestión externa que plante estos recuerdos. Lo hacemos solos. Quizá nos ayuda a vivir una vida más feliz y sentirnos mejor con nosotros mismos.

Buscando razones para el escepticismo, ¿hay un límite de lo que se puede recordar? No sé si esto puede ser clasificado X. Tuve un caso en el que una mujer decía que habían abusado de ella de niña, que le habían metido el tercer dedo por la vagina. Y yo pensaba: ¿quién puede saber cuál era el dedo en una situación así? El nivel de detalle me provocó preguntas. Reconozco que, cuando alguien sale con una acusación de abusos sexuales, sé que hay mucha gente en el mundo que dice: “Oh, Dios mío, pobre víctima, qué persona más horrible el que ha hecho esto”. Yo lo que me pregunto es si es real.

“las noticias falsas van a contribuir a que la gente construya recuerdos sobre cosas que nunca sucedieron ”

¿Hay falsos recuerdos políticos? ¿Puedes recordar como ciertas cosas que nunca pasaron? Eso es algo que se ­mostró muy bien en un artículo de la revista Slate. Hicieron un experimento con sus lectores. Falsificaron fotografías y preguntaron si la gente había leído sobre ello o conocía ese momento histórico. Muchos dijeron que se acordaban. Por ejemplo, de Obama dando la mano a Ahmadineyad. La gente decía: “Sí, lo recuerdo”, y daba detalles de cómo había sido. Pero era todo Photoshop. Vamos a ver recuerdos falsos en el contexto político. Ahora que ha ganado, habrá gente que recordará que apoyó a Trump desde el principio.

Es inevitable relacionar los recuerdos falsos con las noticias falsas y las redes sociales. La información que recibimos está contaminada. Me encontré hace poco un estupendo ejemplo en el que parodias del programa de televisión Saturday Night Live eran recordadas como si fueran reales. Hay una encuesta de gente que está convencida de haber oído a Sarah Palin –candidata a la vicepresidencia de EE UU junto a John McCaine por el Partido Republicano en las elecciones de 2008– decir “puedo ver Rusia desde mi casa” porque lo decía la actriz que la imitaba, Tina Fey. Las noticias falsas van a contribuir a que la gente construya recuerdos y creencias sobre cosas que nunca sucedieron.

¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Cómo nos defendemos? No estoy segura. Incluso si educamos a la gente y les advertimos de la distorsión de la memoria, seguirán siendo vulnerables. Pueden disponerse a ser escépticos a corto plazo. Pero no vamos por la vida permanentemente en ese estado. No puedes mantener esa alerta en el primer plano de tu consciencia a todas horas.

Elizabeth Loftus en su despacho de la Universidad de California (EE UU). Kyle Monk

¿En qué está trabajando ahora? Me hago la pregunta de si todos somos vulnerables. Hay individuos con una memoria extraordinaria de casi todo lo que les ha ocurrido durante su vida adulta. Mis colegas que los estudian los llaman “gente con memoria autobiográfica altamente superior”. Decidimos probar con ellos programas de distorsión de los recuerdos, porque si alguien fuera inmune serían estas personas. Hicimos los experimentos y descubrimos que son igual de vulnerables que los demás a los falsos recuerdos. También investigo el efecto de la privación del sueño. Por ejemplo, interrogando a sospechosos. Durante las pruebas, les dábamos información para memorizar. Unos podían dormir toda la noche y otros no. La gente que no había dormido era más propensa a caer en las sugestiones de falsos recuerdos. Lo que nos lleva a relacionarlo con las confesiones falsas. Los que no habían dormido eran cuatro veces más propensos a reconocer cosas que no habían hecho.

Igual que alguien puede acabar convencido de que le asaltaron, ¿puedes acabar convenciéndote de que hiciste algo que no hiciste? Si preguntas a los expertos, te dirán que hay al menos tres vías hacia una confesión falsa. Una es una enfermedad mental de gente que cuenta cosas porque quiere ser parte de un caso famoso. Luego están los que después de un interrogatorio intenso acaban convencidos de que reconocer el delito es el mal menor. Y los últimos son los que de verdad se convencen de que lo hicieron. Pueden ser entre el 10% y el 20% de las confesiones falsas. Y se parecen a los falsos recuerdos de los acusadores.

Cada vez más nos fiamos de empresas y redes sociales para que pongan en orden nuestros recuerdos. Antes teníamos un par de fotos de algún evento y ahora tenemos mil al mes de cualquier cosa. Y esa información está en manos de otros. ¿Hay algún escenario de pesadilla en el que alguien podría utilizar eso para implantar falsos recuerdos? Se puede. Hay un estudio en el que se muestran varias fotos a los participantes y en una de ellas aparecen con su padre en un globo aerostático. Se trata de una imagen trucada. El 50% cayeron en la sugestión y recordaron un viaje en globo con su padre que nunca había sucedido. Es uno de los primeros ­experimentos que muestra cómo fotografías trucadas ­pueden alterar tus recuerdos. Me preocupa lo que podrían hacer las empresas con ello. Si le enseñamos a alguien una ­imagen de sí mismo con una botella de agua de una marca ­concreta, esa agua le va a gustar más, según ha demostrado una investigación de la Universidad de Stanford (Estados Unidos). Una red social bien podría tomar las fotos de un usuario y meter algún producto con Photoshop. ¿Qué les impide hacerlo?