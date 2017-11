Aquí se cocina el futuro de la gastronomía española

cerrar Lucía Freitas. 35 años. Restaurante A Tafona. Santiago. La niña introvertida que pasaba horas horneando bizcochos no dudó en dejar atrás su ciudad para, a los 19 años, marcharse primero al País Vasco a estudiar cocina y, después, a Barcelona para formarse en la escuela de postres de Jordi Butrón. Tras pasar por restaurantes como El Celler de Can Roca o Mugaritz, a los 27 años regresó a Santiago para abrir A Tafona. Al principio servía menú del día a 12 euros. Hoy, en el mismo establecimiento, que acaba de reformar, por fin puede ofrecer su cocina de mar y huerta condensada en una pequeña carta y dos menús degustación de 15 o 22 bocados. Defensora de sus raíces, es chef ejecutiva de Tomiño, una taberna recién inaugurada en Nueva York donde se despachan sus recetas de caldo gallego o pulpo. “Quiero mostrar al mundo el sabor de Galicia”. / Sofía Moro El postre La Vie en Rose de Lucía Freitas. / Sofía Moro Tomates de la huerta, bonito de Burela e higo. Un plato que prepara Lucia Freitas. / Sofía Moro Víctor Membibre. 23 años. Restaurante Membibre. Madrid. A los 14 años se puso detrás de la barra, a los 15 empezó a emplatar postres y a los 16 hizo su primer “plato serio”: arroz con carabineros. “En el instituto hacía pellas para ir a cursos de los pasteleros Paco Torreblanca y Oriol Balaguer. Mis amigos siempre han pensado que estoy medio loco”. Con 18 años recién cumplidos terminó la escuela de hostelería de Casa de Campo y en los años siguientes alternó la cocina del restaurante fundado por su abuelo en 1968 con la de Zuberoa, en Oiartzun (Gipuzkoa), y L’Atelier de Joël Robuchon, en París. “De esa etapa en Francia viene mi pasión por la caza”. / Sofía Moro Uno de sus platos de Membibre: salmón marinado con salsa jade y raifort. / Sofía Moro Víctor Membibre junto a Jerónimo, su frutero / Sofía Moro Nagore Irazuegi. 32 años. Casa de comidas Arima Basque Gastronomy. Madrid. Siempre había gestionado restaurantes ajenos, hasta que se plantó y decidió montar el propio en la calle de Madrid que más le recuerda al casco viejo de Donostia: Ponzano. En ella abrió en 2016 su casa de comidas Arima. Irazuegi no es chef, su punto fuerte es el producto, que selecciona personalmente: se crio entre caseríos y no pisó un supermercado hasta los 16 años. “Mi conocimiento procede de la experiencia, yo no me siento a leer libros, sino que aprendo de los productores. Me voy con ellos a recoger espárrago a Mendavia o piquillo a Lodosa”. En su casa, propone una cocina vasca tradicional. “Ni mayonesa ni otros acompañamientos. Quiero que mis clientes sepan cuál es el sabor del espárrago o el puerro de temporada. Es mi filosofía”. / Sofía Moro Un vermut en la barra del Restaurante Arima. / Sofía Moro María José Martínez. 33 años. Restaurante Lienzo. Valencia. Abandonó la carrera de Química en tercero y se matriculó en la escuela de hostelería La Flota en Murcia. “Fue un disgusto para mis padres porque entonces la profesión no tenía la fama de hoy. Tenemos mucho que agradecer a los que nos han precedido y han cambiado la percepción de este oficio”. Tras encadenar trabajos en el Palacete Rural La Seda, en Murcia; el Café 1907, de Barcelona, y El Poblet, en Valencia, este es su tercer año al frente de Lienzo, donde practica una cocina con raíces murcianas y valencianas visibles en platos como fartón salado con centollo, tamarindo y cacau del Collaret u obulato con mantequilla de sobrasada, con perlas de miel y almendra. “Yo soy una defensora de la tradición. Siempre se han mirado mal las elaboraciones básicas, cuando un buen potaje tiene mucha técnica”. / Sofía Moro El plato donde sirve sus creaciones María José Martínez. / Sofía Moro Miguel Cobo. 34 años. Restaurante Cobo Vintage. Burgos. “Cuando empecé en este oficio conocía más nombres de DJ que de chefs”, reconoce Miguel Cobo. Su familia compró el hotel El Vallés en Briviesca (Burgos) y pensaron que él, que saltó de internado en internado hasta terminar bachillerato, podría encargarse del restaurante. Y eso hizo: estudió en la escuela de hostelería de Peñacastillo (Cantabria) y completó su aprendizaje en restaurantes de prestigio como El Serbal, Cenador de Amós, El Nuevo Molino de Puente Arce o Echaurren. “Pero no entendí lo que suponía ser cocinero hasta que pasé por Top Chef”. Desde entonces, dice, solo piensa en cocina. En 2015 abrió un restaurante en Burgos, que 18 meses más tarde recibió su primera estrella Michelin. “Ahora quiero luchar por la segunda y para lograrlo necesito crecer: en mi próximo restaurante la cocina va a ser más grande que la sala”. / Sofía Moro Chipirón a la brasa con salsa diabla, algas de tierra y puré de hierbas. / Sofía Moro Anterior Siguiente 112 ver pié de foto

Ver vídeo Especial Gastronomía. Reportaje Aquí se cocina el futuro de la gastronomía española Virginia Collera SÍgueme en Twitter 7 min. Leer noticia Lucía Freitas en las cocinas de A Tafona, en Santiago. / Sofía Moro España llegó al cielo de la gastronomía. Conquistó las estrellas Michelin y expandió su sello por el mundo. ¿Cuál será la siguiente revolución? Las nuevas promesas apuestan por una cocina que reivindica la tradición y la materia prima. NUNCA SE ha comido tan bien como ahora en España. Nunca ha existido tal diversidad de restaurantes para todos los bolsillos —en 2017, 412 establecimientos formaron parte de la guía Michelin de buenas mesas a menos de 35 euros—. Nunca ha habido propuestas gastronómicas tan interesantes repartidas por toda la geografía nacional. Una efervescencia que se nutre de una combinación de razones: el repunte de la economía, profesionales con una formación sólida, el auge del turismo y el prestigio de la gastronomía española. “Alicante, Málaga, Galicia, Asturias, Girona, Mallorca, Madrid… Hay un ambientazo”, exclama José Carlos Capel, presidente de Madrid Fusión y crítico gastronómico de El País. “Nos encontramos ante una cuarta generación de chefs muy jóvenes que están dándose a conocer con una cocina que reivindica la materia prima y la tradición puesta al día”. Nunca se ha comido tan bien como ahora. Nunca ha existido tal cantidad y calidad de propuestas repartidas por toda España Los lomos de merluza limpios —solo vale de pincho, del día y de bajura— se enharinan, se soplan con un secador y se bañan en huevo ecológico campero muy poco batido y recién abierto. Se calienta el aceite de arbequina a 160 grados y se dora el pescado por ambas caras. Luego se pasa a un aceite de oliva suave a 120 grados para que comience a confitar sin que se desprenda el rebozado. Al cabo de unos minutos, a un aceite de girasol a 80 grados para terminar de confitar. Al sacarlo, se coloca sobre un papel absorbente. Miguel Cobo ha invertido años en perfeccionar esta receta clásica de la cocina española. En 2007, su familia reabrió el hotel El Vallés en Briviesca (Burgos) y le puso al frente del restaurante, legendario por su merluza rebozada. “Se cuenta que los dueños paraban los camiones que bajaban de Ondarroa por la N-1 hacia Madrid y compraban el pescado directamente del camión”, explica Cobo. “Existían mitos como que la metían en leche. Pero Floren, uno de los cocineros que vivió esa época de grandeza que yo quería devolver, me contó paso a paso cómo la elaboraban. Ahí empezó mi obsesión con la merluza”. Esa receta atemporal y sencilla, al menos en apariencia, representa uno de sus platos más emblemáticos de este chef cántabro que, tras pasar por el programa Top Chef, en mayo de 2015 abrió en Burgos su propio restaurante, Cobo Vintage. “Estamos volviendo al terruño. Mi cocina es la tradición burgalesa con la influencia marina de Cantabria”, relata entre el trasiego de proveedores —pan, huevos, algas— que entran y salen de su establecimiento. Hiperactivo confeso e indisimuladamente ambicioso, ya busca un local más grande en la ciudad castellana. “Quiero un lugar con dos espacios diferenciados: uno donde pueda mostrar mi base de tradición, porque hacemos unas albóndigas, alubias guisadas, carrillera o pescados al horno de cine, y otro donde pueda experimentar y evolucionar los platos clásicos. No quiero renunciar a nada: quiero servir cocido y también poner mis hojitas”. Lucía Freitas en la cocina de A Tafona, y su postre La Vie en Rose. / SOFÍA MORO La sombra de la tecnococina de Ferran Adrià es alargada y su espíritu sigue preente en las mesas de restaurantes como Disfrutar en Barcelona, liderado por tres excocineros de elBulli, Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch, o Mugaritz, de Andoni Luis Aduriz. Pero, según Capel, asistimos a un cambio de ciclo. “Antes la técnica daba lugar a un plato. La esferificación es un buen ejemplo. Ahora en cambio la técnica se esconde y se potencia la despensa”. Coincide Joxe Mari Aizega, director general del Basque Culinary Center, de San Sebastián: “En realidad, el producto siempre ha sido clave, pero antes la narrativa era distinta: se ponía el acento en las técnicas, pero la materia prima de alta calidad siempre ha estado ahí. Los cocineros son los guardianes del buen producto. Sencillamente, ahora hay una mayor sensibilidad hacia la tradición, la cultura y el territorio que años atrás. Respeto y evolución deben convivir para que los nuevos chefs sean capaces de realizar sus interpretaciones con libertad”. Tomates de la huerta, bonito de Burela e higo. Un plato que prepara Lucia Freitas. Sofía Moro

Precisamente eso es lo que hace Víctor Membibre en el restaurante de su familia en Madrid: renovar el recetario de su padre. De pequeño, le encantaba verlo entre fogones ataviado con la impoluta chaquetilla blanca. Sin embargo, desde que hace año y medio capitanea Membibre él solo se pone el uniforme para las fotos. Prefiere trabajar con camiseta negra y delantal de Ikea en una cocina en la que suena en bucle reggaeton y Guns N’ Roses. A sus 23 años le precede la fama de chef revelación de la temporada. Mientras enciende las luces de un comedor desierto por descanso del personal, resume: “Aquí siempre estaba todo rico. No era cocina innovadora ni nada de eso. Era rica”. Él ha actualizado la carta que dio fama a este establecimiento del barrio madrileño de Argüelles fundado por sus abuelos en 1968. Pero insiste en que lo suyo no puede calificarse de revolución. “Mi padre ya hacía cocina de temporada. Los clientes de toda la vida de mi abuelo y mi padre están encantados. En realidad, el cambio no ha sido tan heavy. No hago una cocina moderna”. Borda el pichón, el pez San Pedro y la liebre a la Mont Royal, lo que, advierte, no significa que siempre estén disponibles. “Todos los días se cambian tres platos de la carta. Cocinamos con lo que venga del mercado. Si una semana no hay San Pedro sino mero, toca cambiar la receta. Hay que improvisar continuamente. Este año solo ha habido boletus español 15 días y solo los hemos tenido 15 días en carta. No voy a ir a buscar boletus rumanos porque no huelen a nada”, justifica.