Leila Slimani, desafío literario al integrismo

SU ABUELO no veía contradicción alguna entre practicar el Ramadán y después disfrazarse de Papá Noel para sus nietos. En la mesa familiar se sentaban una abuela alsaciana que hablaba alemán y un tío judío a quien la Resistencia francesa protegió durante la guerra. Un abuelo argelino que había sido coronel del Ejército colonial convivía, codo con codo, con otra abuela de religión católica, pero que había peregrinado a La Meca. A ratos se peleaban, pero casi siempre lograban coexistir en paz e incluso entre risas. Leila Slimani (Rabat, 1981) sueña con una sociedad que se parezca a esa familia. Periodista y autora de varios artícu­los donde se ha opuesto con virulencia al islamismo, también ha firmado dos novelas. La última, Canción dulce (Cabaret Voltaire), inspirada en el caso real de una niñera que mató a los niños que cuidaba, ganó por sorpresa el último Premio Goncourt, convirtiéndola de la noche a la mañana en uno de los nombres más prometedores de las letras francesas. La cita con la escritora es en París, donde Slimani, de educación musulmana pero francófona –admite hablar mal el árabe–, llegó a los 17 años para seguir con sus estudios. Amable pero reservada, harta de la atención constante que se le ha prestado en los últimos meses, dice que preferiría terminar su nuevo ensayo, sobre la vida sexual de los magrebíes, que pasar sus jornadas concediendo entrevistas. Jura que su lema es el siguiente: “Mi pluma es mi arma”.

¿Qué ha cambiado con el Goncourt? Ahora estoy más ocupada y se presta más atención a lo que hago. Pero, en lo esencial, no ha cambiado nada. Ni mi vida ni mi persona. Es un honor y una alegría, pero intento no tomarme por alguien más importante de lo que soy. Lo fundamental es seguir trabajando. Tengo solo 35 años y toda una vida por delante, que pienso dedicar a la escritura.

Ed Alcock

¿El premio no le ha hecho sentirse legitimada? No. La literatura es un oficio dominado por la duda. Obtener un premio, por importante que sea, no te inmuniza contra el hecho de escribir una novela malísima. Por otra parte, es clave conservar ese sentimiento de ilegitimidad, porque es un motor en la escritura y en la vida. Es lo que te hace seguir adelante. Perder ese sentimiento de impostura sería caer en una trampa. Para los escritores esa angustia no es nociva.

Tras recibir esa recompensa declaró que veía en ella una triple dimensión simbólica, por ser mujer, joven y magrebí. En realidad, no quiero ser un símbolo de nada. Los símbolos son inmóviles como las estatuas. Y a mí no me gustan las estatuas. Prefiero ser un modelo o un ejemplo. Gracias a este premio, tal vez haya quien se diga que ser una mujer joven de origen extranjero no es un obstáculo en un mundo como la literatura, tradicionalmente dominado por hombres blancos y mayores.

¿Usted tuvo modelos? Cuando se escribe no siempre es bueno tenerlos. Me encantan Chéjov, Zweig o Beauvoir, pero cuando te pones a escribir no puedes observarlos desde lejos, con admiración, como si fueras una niña pequeña. Diría que mis verdaderos modelos han sido mis padres. Me enseñaron lo que era el humanismo, el respeto por la dignidad humana. Me inculcaron que cada ser es merecedor de respeto, ya sea blanco o negro, viejo o joven, hombre o mujer. También me transmitieron el pudor respecto a tus opiniones políticas y religiosas, la humildad de no aspirar a obligar a los demás a que piensen igual que tú.

Pese a sus diferencias de estilo, forma y estructura, su libro parece beber de la literatura del siglo XIX, cuando autores como Balzac, Hugo o Zola adoptaron París como observatorio de las diferencias sociales. Son referencias fundamentales para mí. Gracias a ellos, cuando vivía en Rabat supe lo que era París antes de poner un pie en ella. Me resulta imposible contar qué es París sin recurrir a esos autores. Pero, al mismo tiempo, creo que no han sido una referencia directa. No los releí para escribir Canción dulce, opté por una escritura más depurada y menos descriptiva. Pero comparto la idea que pregonaron Zola o Balzac: todo novelista debe observar a sus contemporáneos y dejar una huella de lo que ha sido su época.

Cuando observa a sus contemporáneos, ¿qué es lo que ve? Veo una gran contradicción entre las palabras y los hechos. Veo una sociedad dividida entre las buenas intenciones, favorable a la diversidad y a la igualdad, y una serie de estratos muy antiguos pero plenamente vigentes: la jerarquía social, la lucha de clases, la condición de las mujeres y su manera de afrontar la maternidad… En el libro he intentado mezclar unas cosas con las otras, superponer tiempos y problemas distintos, y luego ver qué sucede.

¿Considera que la desigualdad y la miseria son las mismas que hace dos siglos? Desde luego. Cuando uno lee libros sobre el París o el Londres del siglo XIX tiene la impresión de que la pobreza y la indignidad eran mucho mayores. Más visibles y también más terribles. Hoy la mortalidad infantil ya no es la misma y los niños tienen prohibido trabajar, pero eso no significa que no sigan sucediendo cosas muy preocupantes.

¿Por ejemplo? Acabo de regresar de San Francisco, la ciudad que, proporcionalmente, cuenta con el mayor número de indigentes del mundo. Que un país tan rico, con tantos recursos y tanto espacio permita eso… Y lo más terrible es que están ahí, pero se han vuelto casi invisibles. Duermen en plena calle, muertos de hambre y drogados, mientras sus conciudadanos pasan de largo sorbiendo un café de seis dólares comprado en Starbucks. Existe una increíble indiferencia respecto a una parte de la población que vive casi como en la Edad Media. Solo los separan unos kilómetros de Silicon Valley, uno de los lugares más ricos del mundo, desde donde se nos dice sin parar que, gracias a la tecnología, todos los problemas serán erradicados. La verdad es que me resulta atroz.

En el libro sugiere que esa miseria social, si bien nunca justifica un crimen, sí puede ayudar a entenderlo. En efecto, el término justificar resulta complicado. Pero el trabajo de un artista o un escritor consiste, como apunta, en tratar de comprender. No existen razones simples o binarias para explicarse lo que sucede en mi libro, pero no se debe ignorar que la miseria provoca violencia y locura, y que puede empujar a cometer actos terribles. Cuando uno hiere a un animal, este se vuelve contra su agresor y es capaz de devorarlo. Incluso cuando está domesticado.

Ed Alcock

Ese discurso despierta rechazo, para empezar en la clase política. Tras los atentados de noviembre de 2015 en París, el entonces primer ministro, Manuel Valls, dijo que “intentar comprender era una forma de empezar a excusar”. Me parece gravísimo, pero eso no sucede solo en Francia. ¿Qué líder europeo habla hoy de las consecuencias de la pobreza? ¿Qué político dice en España, Italia o Grecia que esa miseria es susceptible de volvernos locos o de empujarnos al suicidio? ¿Qué saben nuestros políticos de esa miseria?

Y usted ¿qué sabe de esa miseria? No la conozco en mis carnes. Pero, como todo escritor, no necesito haberla vivido personalmente para contarla. Trabajé mucho tiempo como periodista y he estado sobre el terreno. He observado y he preguntado. Y, sobre todo, he aprendido a escuchar.

Ha dicho que creció “en una burbuja”. ¿A qué se refiere? Procedo de un entorno burgués y sin problemas de dinero. Pasé mi infancia y adolescencia en un país pobre y casi dictatorial, el Marruecos de Hassan II, pero no estaba ciega respecto a lo que me rodeaba. Mi madre era médico y me habló, desde pequeña, de esa miseria. Desde muy pequeña fui consciente de que había gente en una situación distinta, que debía suplicar para tener derecho a cualquier cosa. Lo que quiero decir es que no éramos burgueses idiotas y descerebrados, que también los hay.

Recibió una educación liberal, pero con contradicciones. Por ejemplo, le dijeron que era dueña de su cuerpo, pero tenía prohibido pasear a solas con un hombre… Esa situación esquizofrénica es propia de todos los países musulmanes. Existe un abismo entre la esfera pública y la privada. De cara al público, uno debe comportarse de manera piadosa, según la regla moral, guiada por Dios y la religión. Pero, en tu casa, puedes hacer lo que te venga en gana. Practicar el sexo homosexual, tomar drogas, contratar a prostitutas. Mientras la gente no lo sepa, no hay ningún problema.

¿No existe esa doble moral también en Occidente? Claro que sí. La diferencia es que en Marruecos uno va a la cárcel por ejercer la prostitución o ser homosexual. El precio que se paga no es comparable. Si mis padres me prohibían ciertas cosas, no era por motivos morales, sino legales.

¿Le costó liberarse al llegar a París a los 17 años? No, fue un proceso muy rápido. Creo que estaba lista para liberarme… [risas]. La mayor diferencia fue sentir la libertad en la esfera pública. Sentirse como un ciudadano con una serie de derechos que puede hacer valer cuando lo necesite.

Canción dulce también habla de la maternidad en el siglo XXI, de la dificultad de ser una buena madre y una buena profesional. ¿Es un reto imposible? Mi generación es la primera que creció creyendo que podría hacerlo todo a la vez. Cuando eres pequeña te lo crees. De mayor, ves que es bastante más difícil. Si se puede hacer todo, es con muchos sacrificios de por medio. La energía que destinamos a una actividad no podemos invertirla en la otra. Lo que yo me pregunto es si la igualdad real pasa por vivir la misma vida que un hombre, o si la revolución feminista debería implicar un cambio global que imponga una organización distinta del trabajo y de la familia. La familia sigue estando regida por esquemas de otro tiempo, por jerarquías sociales y modelos poscoloniales que deberíamos superar.

Su primer oficio fue el de periodista. Ha dicho que lo abandonó por ser “un trabajo muy esclavo en el que no se envejece bien”. Trabajar en una redacción hasta los 70 años no era para mí. Es un trabajo que te puede volver loco, porque uno ve cosas muy fuertes a diario. Yo soy demasiado sensible. Me habría partido en dos. En todo caso, me ha ayudado mucho para escribir mis novelas. Yo procedo de la escuela del reportaje, que te ayuda a borrarte del paisaje para limitarte a observar. A desarrollar una mirada aguda sobre las personas y los lugares. A entender que un gesto, una prenda de vestir o una manera de sentarse pueden dar mucha información.

Ha escrito que, en estos tiempos convulsos, el papel de la literatura consiste en aportar “complejidad y ambigüedad” a un mundo que las rechaza. La literatura es un espacio de libertad inmenso, en el que uno puede decirlo todo, separándose de las reglas de la moral. En ese sentido, me parece más necesaria que nunca. Es capaz de oponer resistencia a un mundo que quiere transformarlo todo en una superficie lisa, articular todo conflicto en clave de blanco y negro. La literatura sirve para resucitar lo humano, que siempre pasa por los tonos grises.

Tras publicar su primera novela recibió insultos en las redes sociales procedentes de los círculos del islamismo. La acusaban de ser una magrebí vendida a Occidente. Sí, pero lo que más irritaba a los integristas era que escribiera ficción. Consideran que la novela es un invento vil porque se fundamenta en una mentira. Parece surrealista, pero tiene cierto sentido. Cuando oigo opinar a un integrista de religión, siempre me habla de la Virgen y el paraíso como si hubieran existido de verdad. No se dan cuenta de que son historias. Y, cuando te atreves a decirle que la Virgen seguramente no era virgen, enloquecen. No tienen ninguna percepción de lo que es la ficción, lo que me parece terrorífico.

¿Apoya el modelo occidental? No, lo que defiendo es el desarrollo, sea occidental o no. Se da el caso de que Occidente está más evolucionado, pero ese crecimiento no pertenece a nadie en concreto. Los dictadores árabes entendieron que, educando a la gente, corrían el riesgo de ser derrocados. El fracaso de los países árabes se explica por esa ausencia de educación.

¿Defiende ese “islam de las luces” que enarbolan intelectuales como Abdennour Bidar o Malek Chebel? No, yo defiendo las luces a secas. A mí la religión no me interesa. No es mi problema. La religión tiene que ser algo íntimo. Si una mujer quiere encerrarse en su casa y ponerse una tienda de campaña en la cabeza, pues que lo haga. Lo que no quiero es que me fastidien a mí en el espacio público. Cuando oigo hablar de islam de las luces no entiendo muy bien a qué se refieren. La religión es más sombría que luminosa, en especial en cuanto a los derechos de las mujeres. Y sucede en todas las religiones, no solo en el islam. Es como esa gente que se extasía con el papa Francisco: permítanme recordarles que sigue estando en contra del preservativo y de casar a homosexuales. Con ese islam de las luces sucede lo mismo: no obligar a tu mujer a ponerse el niqab no te convierte en un ilustrado.

Cuando se enfrenta al islamismo en sus artículos y los titula con frases como “Integristas, os odio”, ¿siente miedo? Claro que tengo miedo. No soy una mujer muy valiente. Me preocupo, porque tengo padres e hijos. Y porque vivo en un mundo donde, a veces, las amenazas se llevan a ejecución. No tengo problemas en reconocer que soy cobarde y que me callo ciertas cosas por temor a vivir una sorpresa ­desagradable.

¿Cuál es el gran desafío de este siglo respecto a las cuestiones de identidad? Bueno, es que yo no creo en la identidad. No debemos dejar que ese concepto nos defina. Para mí, la identidad es lo que uno transmite a la generación que viene después. Mi identidad es lo que dejaré a mi hijo y, muy pronto, a mi hija. Lo que quedará de mí son las ideas que les transmitiré.

Escritores musulmanes contra el integrismo

Kamel Daoud Periodista y escritor argelino de 46 años, saltó a la fama con su primera novela, 'Meursault, caso revisado' (Almuzara), con la que reescribió 'El extranjero', de Camus, desde un punto de vista árabe. “Si no resolvemos la cuestión de Dios, no rehabilitaremos al hombre y no podremos avanzar”, dijo durante su promoción en Francia, en 2014. Un imán salafista lanzó una fetua contra el escritor, acusándole de “apostasía y herejía”. En 2016, tras las agresiones a mujeres por parte de refugiados en Colonia, denunció “la relación enferma respecto a la mujer, al cuerpo y al deseo en el mundo árabe-musulmán”. Boualem Sansal A los 67 años, este intelectual argelino recibe amenazas de los integristas desde los años noventa, pero se niega a vivir con protección policial. “Es algo que te destruye la vida”, afirma. Autor de una veintena de títulos escritos en francés, Sansal volvió a hacer ruido con su última novela, 2084. 'El fin del mundo' (Seix Barral), parábola de la expansión islamista, que transcurre en un país ficticio y nunca menciona el islam. Optó por escribirlo así para evitar represalias. “Me podrían acusar de apostasía, lo que te hace merecedor de la flagelación o hasta de la pena de muerte”. Se inspiraba en '1984', la obra George Orwell. Alaa al Aswani Egipcio de 59 años, autor de novelas como 'Chicago' (Random House) o 'El edificio Yacobián' (Maeva), fue una de las caras conocidas de la revolución árabe que partió de la plaza Tahrir en 2011. Más tarde se convirtió en bestia negra de los Hermanos Musulmanes, que lo han amenazado en varias ocasiones. Sus columnas en la prensa egipcia fueron censuradas y sus seminarios públicos quedaron prohibidos en 2015. Es creyente, pero se opone a cualquier ramificación política de su religión. “El islam solo es compatible con la democracia si se mantiene dentro de la mezquita”, defiende. Azar Nafisi Académica iraní residente en Estados Unidos desde 1997, es la autora de Leer 'Lolita en Teherán' (El Aleph), traducido a 30 lenguas, que se inspiraba en su experiencia como profesora de literatura tras la revolución islámica en su país. En 1981 fue expulsada de la Universidad de Teherán por negarse a llevar el velo. No pudo regresar hasta seis años después. Tras su despido en 1995, siguió dando clases en su casa. “Mi arma de destrucción masiva es leer 'Madame Bovary' en voz alta”, dijo. Considera que el islamismo “ha confiscado la religión para construir una ideología, como hicieron los comunistas con el marxismo”. Elif Shafak Novelista turca de 45 años, escribe en su lengua materna y en inglés. Es autora de 'El fruto del honor' y 'La bastarda de Estambul' (ambas en Lumen). Se ha opuesto públicamente al presidente Recep Tayyip Erdogan y ha denunciado el auge del integrismo y sus consecuencias para las mujeres. “El incremento de fanatismo va de la mano de un aumento del sexismo”, dijo en 2016. Shafak se opone a “las generalizaciones” sobre el mundo musulmán, pero también “a quienes aseguran que el islam es una religión de paz”. “El patriarcado es un problema universal. Y, a la vez, hay que entender por qué en ciertos puntos del planeta aparece más concentrado”, sostiene. Yahya Hassan Este danés de 21 años se convirtió en fenómeno literario en 2013 con un poemario que lleva su nombre (en España, lo publicó Suma). Vendió 100.000 copias en pocas semanas. Hijo de palestinos, nacido en una conflictiva barriada de Aarhus, Hassan creció en correccionales, de donde lo rescataron el rap y la literatura. En sus textos, descarnados y viscerales, ataca a los musulmanes daneses y denuncia el integrismo, la violencia familiar y el fraude con las ayudas sociales. Recibió amenazas de muerte y sufrió una agresión. En 2016 fue condenado por conducir drogado y disparar a otro joven, según Hassan en defensa propia.