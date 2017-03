Ver vídeo Documentos. Reportaje Jack el Destripador, caso abierto Guillermo Altares SÍgueme en Twitter

8 min. Leer noticia El criminal nunca fue descubierto, pero se sigue identificando con la imagen de un hombre con capa y sombrero de copa. / Manuel Vázquez Ha pasado más de un siglo desde lo que la prensa popular de la época llamó los crímenes de Whitechapel, y el resto del mundo, los asesinatos de Jack el Destripador. Las atroces muertes de cinco prostitutas en Londres en el otoño de 1888 nunca fueron resueltas. El interés por el caso no ha decaído. Sigue generando debates, polémicas, libros, investigaciones, museos y negocios. Cada año se suman nuevos nombres a la interminable lista de sospechosos que encabeza el médico personal de la reina de Inglaterra.

EN LOS últimos meses de 1888 se cometieron una serie de terribles asesinatos en Whitechapel, la zona más violenta de Londres, un barrio donde la muerte y la miseria campaban a sus anchas. Sin embargo, a diferencia de muchos otros, aquellos crímenes nunca fueron olvidados. Salvo tal vez el magnicidio del presidente John Fitzgerald Kennedy en Dallas en 1963, ningún asesinato ha sido analizado tan minuciosamente ni ha proporcionado tantas teorías conspiratorias. Cada una de las pruebas obtenidas ha sido sometida a un infatigable escrutinio a lo largo de las décadas para, al final, seguir siendo un misterio dentro un enigma. Jack el Destripador, el asesino de cinco prostitutas entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre, es todavía un caso abierto. Whitechapel, el barrio en el que Jack el Destripador cometió sus crímenes, se encuentra en el este de Londres. Manuel Vázquez

Cada año se publican libros que ofrecen nuevas teorías sobre la identidad del criminal. Pero, más que aclarar el asunto, lo oscurecen, porque existen muy pocos puntos de acuerdo entre los diferentes investigadores que rebuscan en los más mínimos detalles para sostener tesis muchas veces imposibles. El autor de novela negra y bibliófilo Otto Penzler ha recopilado una parte importante de esta información en The Big Book of Jack the Ripper (El gran libro de Jack el Destripador), editado recientemente en Estados Unidos. Sus 800 páginas reúnen no solo las principales teorías, textos y artículos de la época, sino también insólitos relatos literarios. Entre ellos, uno de la danesa Isak Dinesen, la autora de Memorias de África.

fue el ejemplo más descarnado de violencia contra las mujeres. A través de sus crímenes se lee la inimaginable miseria del east end

En su conocida novela gráfica From Hell (Desde el infierno), el guionista Alan Moore atribuye esta cita a Jack el Destripador: “Un día, la gente mirará al pasado y se dará cuenta de que conmigo nació el siglo XX”. Aquellos crímenes ofrecen muchos aspectos que enlazan con nuestra época. “Es una historia que nos fascina por muchos motivos”, explica Penzler, que también editó un libro que recopila historias apócrifas de Sherlock Holmes y es propietario de una librería especializada en literatura negra en Nueva York, The Mysterious Bookshop. “Los asesinatos fueron especialmente atroces. En ese momento, los diarios de Londres peleaban por los lectores y recurrieron a titulares muy sensacionalistas. Además, la fotografía en la prensa era relativamente nueva y se publicaron imágenes espeluznantes. El nombre, Jack el Destripador, también es extraordinariamente evocador: Jack el Asesino no sería lo mismo. Y el hecho de que sea una historia que no se ha cerrado nunca ha llevado a que sigamos especulando hasta ahora”.