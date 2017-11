Carmelo Ezpeleta, el patrón invisible del motociclismo mundial

S I A UNA PERSONA se la puede definir por el modo en que camina, Carmelo Ezpeleta es una fuerza de la naturaleza. A sus 71 años se mueve por el circuito tejano de Austin como un miura. Hay que emplearse para seguir su ritmo. Es un tipo calvo y fornido. Barcelonés, de origen navarro y residente en Madrid. Con un rostro cincelado. Y excelente forma. Fue un piloto sin fortuna de coches y motos y campeón de pelota. Hoy está enganchado al golf y la bici. Mientras avanza por el pit-lane, los asistentes le franquean el paso con respeto. En un negocio donde todos van uniformados con los colores de sus equipos, envueltos en un puzle de logos, el patrón del motociclismo mundial se ha creado un elegante look a medida: virginal camisa blanca, pantalón de franela gris, mocasines de ante y un jersey morado de cachemir con un discreto logotipo de MotoGP en el pecho. No exhibe la consabida credencial al cuello como el resto de los mortales que pululan por el paddock. Sin ella, aquí no eres nada: un inmigrante sin papeles.

A su compañía, Dorna, le da nombre una embarcación gallega heredera de los vikingos que hace frente a las peores tormentas. Como Ezpeleta

Carmelo Ezpeleta, “el gran jefe”, según definición del campeón Marc Márquez, no necesita salvoconducto. Todos saben quién es. O lo intuyen. En un planeta habitado por corredores menudos, fibrosos y lampiños; embutidos en recios monos de carrera que les obligan a caminar como simios; ceñudos mecánicos con pinta de miembros de una banda de rock y esbeltas majorettes oficiando de publicidad ambulante, la dispar imagen de Ezpeleta no deja lugar a dudas: es el sumo sacerdote.

Dirige desde hace 25 años un circo ambulante que durante nueve meses al año actúa en 15 países de cuatro continentes, se retransmite a 207 países; es contemplado en vivo por 2,5 millones de incondicionales, llega a 369 millones de hogares y es presenciado por miles de millones de espectadores a través de las pequeñas y grandes pantallas. Cada vez más pequeñas. Dos tercios de los adictos al motor ya se informan a través de dispositivos móviles. Sobre todo, teléfonos.